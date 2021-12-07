Taş fırın erkekliğini gösterdi! Tamer Karadağlı'dan kendisine gönderme yapan Çağlar Ertuğrul'a merakla beklenen yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Çağlar Ertuğrul'un sahnede yaptığı hareket Tamer Karadağlı'ya gönderme olarak yorumlandı ve sosyal medyada tepki çekti. Çağlar Ertuğrul ise gelen tepkiler üzerine Tamer Karadağlı'yı çok sevdiğini, eğlenmek amacıyla böyle bir hareket yaptığını söyledi. Gözlerin çevrildiği Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'a beklenen yanıt geldi.

"ESPRİ YAPMIŞ ÇOCUKCAĞIZ"

Gözlerin çevrildiği isim Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Herkesin nasıl bir tepki vereceğini merak ettiği Karadağlı, Sabah'ın haberine göre, "Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullandı.

TAMER KARADAĞLI İLE NİHAL YALÇIN OLAYI

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog dikkat çekmişti. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergilemiş, bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL NE YAPTI?

Törende ödül aldığı sırada konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı.

O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

Başarılı oyuncu bu hareketi sonrası sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi Çağlar Ertuğrul'u sert sözlerle eleştirdi.