Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini koruduBöyle hırsızlık görülmedi! İstanbul'dan çekici ile cip çaldı yakayı Bolu'da ele verdiGSS yapılandırma 2020 nasıl yapılır? | GSS yapılandırma internetten başvuruTaş ocağında dev soygun! 700 bin TL değerinde enerji sistemini çaldılarÖmer Öcalan kimdir? Kaç yaşında ? Nereli?Terörist Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal ifade: Soyadımla gurur duyuyorumİstanbul'da eşinin kuzenini konuşma bahanesiyle eve götüren adam, kadını odaya kilitleyerek tecavüz etti!Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı öğrencisini okula götürüp istismarda bulundu!Şeyma Subaşı'dan 'Güçlü kadın' paylaşımına gelen yorumlara sert yanıt!Aynı taşa 6 kez takılıp düştü! Sonunda parmaklarından oldu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Taş ocağında dev soygun! 700 bin TL değerinde enerji sistemini çaldılar

Taş ocağında dev soygun! 700 bin TL değerinde enerji sistemini çaldılar

Bursa'nın İznik ve Yenişehir bölgelerinde hizmet veren, taş ocağını gözüne kestiren hırsızlar, 700 bin lira değerinde enerji sistemi ve kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Taş ocağında dev soygun! 700 bin TL değerinde enerji sistemini çaldılar

2017 yılında Yenişehir Derbent mevkiinde kurulan ve 10 milyon TL'ye mal olan taş ocağı ve mıcır tesislerinin faaliyetleri sonlandırılmıştı. İşletme sahipleri ise haksız yere faaliyetlerinin son verildiğini iddia ederek konuyu yargıya taşımıştı. Hukuki süreç devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Tesislere ait büyük trafolar parçalanarak çalındı akabinde ise güneş enerji sistemlerine ait aküler ve tesisi kaplayan tüm kablolar çalındı. İşletme sahipleri durumu jandarmaya bildirdi. Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ZARAR 700 BİN LİRA!

İşletme sahiplerinden Avukat Zekeriya Mançolar yaptığı açıklamada, "2016-2017 yıllarında faaliyete başlayan taş ocağı tesislerimiz 2018 yılında bazı iddialar sebebiyle kapatılmıştır. Bunun ardından gerekli tedbirleri almaya gayret göstererek işletmeyi ayakta tutmak için mücadeleye devam ederken 1.5 yıl önce büyük bir kablo hırsızlığı yaşadık. Daha sonrasında da hırsızlar adeta buraya dadandı ve aldığımız kablolar tekrar çalındı. Trafolar parçalanarak çalındı. Güneş enerjisi aküleri çalındı. Son hırsızlık olayı ile birlikte toplam zararımız 700 bin TL. Zanlıların bulunmasıyla ilgili güvenlik güçlerimize güvenimiz sonsuzdur" dedi.

Taş ocağında dev soygun! 700 bin TL değerinde enerji sistemini çaldılar

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT