Taş Pudra ne demek, TDK'ya göre Taş Pudra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taş pudra ne demek? Taş pudra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taş pudra kelimesi. Peki taş pudra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taş pudra nedir, taş pudra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAŞ PUDRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taş pudra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre taş pudra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süslenmek için kullanılan pudra ve krem karışımı katı madde

