Tasallut ne demek, TDK'ya göre Tasallut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tasallut ne demek? Tasallut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tasallut kelimesi. Peki tasallut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tasallut nedir, tasallut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TASALLUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tasallut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tasallut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tasallut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Musallat olma, saldırma

- Sarkıntılık



TASALLUT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tasallut etmek

