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Tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı oldu

Tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı oldu. Sivas'ta elektronik teknikeri Furkan Keskin'in (25), kendisinin tasarlayıp, yaptığı "chopper" tarzı motosiklete benzer bisikleti ilgi gördü.

Tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı oldu

Sivas'ta elektronik teknikeri Furkan Keskin'in (25), kendisinin tasarlayıp, yaptığı "chopper" tarzı motosiklete benzer bisikleti ilgi gördü. Bisikletin yapımı için yaklaşık 300 TL harcayan Keskin, modelini zamanla daha da geliştirmek istediğini söyledi.

Tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı oldu

Kentte elektronik teknikerliği yapan Furkan Keskin, boş zamanlarında makine ve bisiklet tasarımı ile uğraşıyor. Farklı tasarımlar ortaya çıkarmayı amaçlayan Keskin, bir motosiklet tarzı olan "chopper" şeklinde bisiklet tasarladı. Yapımında kullanacağı malzemeleri de çeşitli atıklar kullanan Keskin, klasik bisikletlerin aksine önden çekişli bir ürün ortaya çıkardı. Trafikte rahat kullanabilmek için özellikle motosiklet tarzı bir bisiklet yapan Keskin, kısa sürede bisikleti tamamladı. Yaklaşık 300 TL'ye mal olan bisiklet görenleri şaşırttı. Keskin, ürünün modelini zamanla daha da geliştirmek istiyor.

Tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı oldu​​​​​​​

'BAŞKA MODELLER DE VAR'

Motosiklet tarzı bisikleti görenlerin çok şaşırdığını söyleyen Furkan Keskin, "Normalde elektronik teknikeriyim. Ama zaman zaman motor ve bisiklet tasarımı da yapıyorum. Canım sıkıldı ve böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Önden çekişli bir bisiklet yapmak istedim. Denedim, tasarladım, yaptım ve bitirdim. Allah'a şükür şimdi de sürüyoruz. İlk defa görenler şaşırıyor. Nasıl sürdüğüme bakıyorlar. Hatta bazıları ise motosiklet zannediyor. Ama ben trafikte serbest olabilmek için bisiklet tarzında yaptım. Çok rahat. İlerde de bunu geliştireceğim. Aklımda birkaç tasarım daha var. Görenlerden bazıları da satın almak için müşteri oluyor. Ben satmıyorum. Parçalayarak başka tasarımlar yapıyorum. Bunu zevk amaçlı yapıyorum. Başka modeller de var. Hem ön çeker hem de arka çeker bisikletler de yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

 



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