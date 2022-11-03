Taşlar yerine oturuyor! CHP'li Lüftü Savaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin sebebini açıkladı!

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı seçime aylar kalmasına rağmen hala daha belirlenemezken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim üstü yaptığı ABD ve İngiltere ziyaretleri kafaları karıştırmıştı. CHP'li Lütfü Savaş'ın söylediği sözler ise tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

"ULUSLAR VE ULUSLARARASI KARAR VERİCİLER"

Lüftü Savaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşurken "Başarı sadece background sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar. Bu şimdiki konuşulan diğer arkadaşlarımız olsun. Sayın genel başkanlarımız olsun benim ismim olsun. Bunlar sadece belli kurum, kuruluşların veya belli odakların öne sürdüğü isimler çok önemli." dedi.