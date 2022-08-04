Tasma takıp köpek gibi muamele etmiş! Pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin evde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Asiye Ateş, Gaziantep'te babasının çalıştığı sitesinin bahçesinde 2 tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve ülke gündemine oturmuştu. Olay sonrası tüm ülke o anların kayıt altına alındığı görüntülerle çalkalanmış, pitbull cinsi köpeklerin yetiştirilmesinin yasaklanması için kampanyalar başlatmıştı. Yaşadığı olay nedeniyle tanınır olan küçük Asiye'nin köpek saldırısından önce evde çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşünce büyük yankı uyandırdı.

"ÖNÜNE İT GİBİ YİYECEĞİNİ KOYACAĞIM"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde annesinin küçük kıza tasma taktığı ve köpek gibi davrandığı görülüyor. Farklı bir görüntüde ise, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" şeklinde konuşarak Asiye'yi korkutan annenin, küçük çocuğa zorla "tamam" cevabı verdirdiği görülüyor.