Tatil bitti, okullarda ders zili çaldı

Okulların açılmasıyla Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, ara tatil sonrası eğitime başladı.

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Tatil bitti, okullarda ders zili çaldı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, ara tatil sonrası eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm seviyedeki okullarda milyonlarca öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nin 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi.

"Okulumu özlemişim, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı da özledim"

Kırklareli'de de sabahın erken saatlerinde okullara gelen öğrenciler, arkadaşları ile bahçede sohbet ederek özlem giderdi. Öğrencilerden Uras Emin Acar, tatildeyken arkadaşlarını ve okulunu çok özlediğini belirterek, "Okulumu özlemiştim, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı da özledim. Arkadaşlarımla olmaktan çok mutluyum. Tatilde kitap okudum, akraba ziyaretleri yaptık, ailemle vakit geçirdim" dedi.

Tatilde ailesi ve akrabaları ile vakit geçirdiğini vurgulayan Rüzgar Bölükbaşı da, "Tatilde ailem, akrabalarım ile vakit geçirdim, derslerimi yaptım ve daha sonra parkta arkadaşlarım ile oyunlar oynadım. Okulda en çok arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, müdürlerimi özledim" şeklinde konuştu.

Bahçede arkadaşlarıyla özlem gideren öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla sınıflara koştu.

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