Tatil cennetinde tehlike alarmı! Uzman isimden korkutan uyarı: "Antalya iklimi Kahire gibi olacak"

Ülkemizin gözde tatil mekanlarından olan Antalya sıcaklıkları ile meşhur illerimizin başında geliyor. Yaz sıcakları ile vatandaşları kavuran Antalya için daha da sıcak olacağı uyarısı yapıldı.

2100 YILINA İŞARET ETTİ

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, Antalya iklimin zamanla daha da ısınacağını belirtti. Kurnaz 2100 yılına işaret ederek, Antalya'nın ikliminin aynen Kahire gibi olacağını söyledi. Prof. Dr. Kurnaz, "Antalya, aynen Kahire nasılsa öyle olacak. Çukurova, Urfa, hepsi aynı şekilde olacak. Bu yüzyılın sonunda sıcaklıklar büyük ihtimalle 4-5 derece artmış olacak" dedi.

SERALARDA SERİNLETİCİ SİSTEMLER

Yaşanacak iklim değişikliğine dair beklentisini açıklayan Prof. Dr. Kurnaz, yaşanan iklim değişikliğinden tarımın da olumsuz etkileneceğini söyledi. Kurnaz, “Seralarda serinletme amaçlı sistemler olması gerekecek, artık ısıtma amaçlı değil. Açıkta tarımsal üretim yapılamayacak. Seralarda şimdi ısıtma yöntemleri kullanılıyor, o zaman serinletme yöntemleri kullanılması ve bol su bulmak gerekecek" dedi.

"İNSANLAR SICAKTAN DÜŞÜP ÖLECEK"

2100 yılına gelindiğinde Antalya'da turizm sektörünün de biteceğini ifade eden Prof. Dr. Kurnaz, “İnsanlar sıcaktan düşüp ölecek. Tamamen içeride ve klimayla yaşayabilecek böyle günlerde. Bu durumu ancak iklim değişikliği önlenebilirse değiştirmek mümkün. Bütün dünyanın kömür, petrol, doğal gaz yakmayı bırakması gerekiyor. Türkiye'nin özel bir şey yapmasına gerek yok, bütün dünyanın yapması gerekiyor iklim değişikliğini önlemek için. 2020'den 2100'e kadar yavaş yavaş kötüleşecek durum. İleri doğru gittikçe kötüleşecek" diye konuştu.

"ÜRETİM REKOLTESİ DÜŞÜYOR"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise sıcaklık ve tarım arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Çandır rekolte düşüşlerine değinerek, “Anadolu'nun her yerinden üretimle ilgili rekolte düşüşü haberleri alıyoruz. Mevsimsel değişimler bitkileri şaşırtıyor, üretim periyotlarını değiştiriyor. Dolayısıyla pazarın ihtiyaç duyduğu anda ürün olmuyor, ihtiyaç olmayan dönemde ürün çıkabiliyor. Bu da ya aşırı fiyat artışı ya da aşırı düşüşe sebep oluyor" dedi.

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"BİTKİLERİN DENGESİ ŞAŞIYOR"

Çandır açıklamalarında olumsuz hava şartlarından bitkilerin de zarar gördüğünü söyledi. Çandır, “Havanın aşırı sıcak gitmesi ve yağış olmayışı, üretim performansını ciddi ölçüde olumsuz etkileyecektir. Bu durumdan meyvecilik, hububat, bütün tarla üretimlerinin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz. Hem rekolte düşüşleri yaşanacak, hem de iklim değişikliği pazarın ritmini bozuyor" diye konuştu.