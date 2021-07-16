Tatilci akını belediye başkanını isyan ettirdi: "Artık gelmeyin, şehir çadır kente döndü"

Bayram tatilinde herkes ülkenin cennet köşesi Muğla'ya akın etti. Turist akını yaşanan şehirde artan kalabalık vatandaşları bunaltırken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, rezervasyonu olmayan vatandaşların kente gelmemelerini rica etti.

ARAÇ KUYRUKLARI BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Türkiye'de en fazla yerli turistin ağırlandığı Muğla'ya yolculuklar günler öncesinden başlarken, 1 hafta öncesinde trafikte araç kuyrukları ortaya çıktı. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine vatandaşlar adeta akın ederken, otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaştı. Şehirde yaşanan trafik yoğunluğu dikkat çekerken, Bodrum ve Marmaris ile Fethiye'nin geçiş noktası Menteşe çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu.

AKYAKA ÇADIR VE KARAVANLARLA DOLDU

Otellerde yüzde 100 doluluk oranı yaşanırken, Akyaka çadır ve karavanlarla doldu. Çınar sahilinde bulunan ormanlık alan adeta çadır kente döndü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin, sağlık açısından hem kendilerini hem de başkalarını riske atmamaları gerektiğini ifade etti. Başkan Gürün, "Kurban Bayramı Pazartesiden itibaren resmen başlayacak. Ama bizim tespit ettiğimiz kadarı ile Muğla'mıza bugünlerde başlayan ve devam edeceği görülen büyük bir akın var. Yollarda uzun trafik kuyrukları oluşuyor" dedi.

"VATANDAŞLAR BİR AĞACIN ALTINI MEKAN EDİNİYORLAR"

Artan nüfusa dikkat çeken Başkan Gürün, "En önemlisi rezervasyon yapmadan gelen vatandaşlarımız maalesef bir ağacın altını mekan ediniyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını orada görmek zorunda kalıyorlar. Çöp üretiyorlar. İlçe belediyelerimiz üretilen çöpün miktarı açısından olağanüstü gayret sarf etmek zorunda kalıyorlar. Belediyelerimiz çok büyük bir yük altına girdiler. Bizim temennimiz, kendilerinin sağlığı açısından ve daha sonra da daha sağlıklı bir turizm ve tatil yapabilmeleri için mutlak surette rezervasyon yaparak buraya gelmeleri. Burada aradıklarını bulamayınca geri dönüşü de göze alamıyorlar ve bir ağacın altına araçlarını çekerek birkaç gün kalma yoluna gidiyorlar. Plajlar oldukça dolu. Bu büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. İlçe belediyelerimiz daha önce bir veya iki defa gittikleri alanlara 10 defa gittikleri oluyor. Orada biriken çöpleri toplayabilmek için. Denizlerimizde de yoğunluk var. Bütün teknelerimiz rezerve edilmiş durumda. Onların da atıkları var. Dolayısı ile istiap haddini aşan bir durum var. Yabancı turistlerin de geldiğini düşünürsek, onların virüs taşıyıp taşımadığını bilmediğimiz için Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelenlerde" dedi.

"ÇOK DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"

Çadır tatillerine değinen Gürün, "Burada sağlık ile ilgili de sorunlar olabilir diye düşünüyoruz. Her ne kadar biz Türkiye'de ilk mavi rengi alan iliz ve aşılama konusunda çok başarılıyız. Ama dışarıdan gelenlerin ne olduğu ve ne taşıdığını tam olarak bilmemiz mümkün değil. Onun için mesafeyi koruyabilecek ve uygun koşullarda tatil yapmaları gerekirken adeta bulduğun ağacın altına bir çadır veya bir bez gererek orada tatil yapmayı yeğliyorlar. Bu doğru değil. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları, hem de toplumun sağlığı için. Belediyeler nüfusunun iki katına kadar çıkmış durumda. Nüfus da çok artmış durumda. Hizmetlerin sağlığa daha uygun bir şekilde yapılabilmesi için lütfen rezervasyonu olanların Muğla'mıza gelmeleri, olmayanların yaşayacakları olumsuz koşullar nedeniyle tatili burnumuzdan getirmeyelim, kötü şeyler yaşamayalım" dedi.