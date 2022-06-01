Tatilciler sahillere akın etti! Turizmcilerin yüzü gülmeye başladı!

Mersin’in Silifke ilçesinde hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte denize girenlerin sayısı da artmaya başladı. Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 30 dereceye kadar çıkması üzerine vatandaşlar adeta plajlara akın etti.

"TURİSTLER SAHİLLERİMİZİ DOLDURDU"

Bu sezondan umutlu olduklarını söyleyen turizmci Ferit Yılmaz, “Sıcakların aniden bastırması sonucu sahillerimizde doluluk oranı yükseldi. Yerli ve yabancı turistler özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sahillerimizi dolduruyor. Bu sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

"TURİZMCİLER OLARAK SEZONA HAZIRIZ"

Pandeminin en çok turizm sektörünü etkilediğini önemle vurgulayan Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, “Biz Silifkeli turizmciler olarak sezona hazırız. Bütün otellerimiz, yatlarımız, pansiyonlarımız, yazlık villalarımız, kamp alanlarımız, su sporlarımız ve rafting gibi bunların hepsi sezon hazırlıklarını yaptılar. Turizm Bakanlığımızın yayınlayacağı normalleşme genelgesiyle, sosyal mesafe kurallarına uyarak Kesintisiz bir şekilde kum olarak dünya sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz."

"Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Misafirlerimizi cennet ülkemizin en nadide turizm merkezi olan Silifke’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.