Tatlı tariflerinize İtalyan dokunuşu! MasterChef Danilo Zanna tiramisu tarifi
MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği Al Beni Yukarı (Tiramisu) oldu. Danilo şef, bu özel tatlıyı oyun öncesinde yapılışını yarışmacılara anlattı. Peki Danilo Zanna şefin Al Beni Yukarı (Tiramisu) tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
Sevilen yarışma MasterChef Türkiye’de oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Danilo şefin imza tabağı olan Al Beni Yukarı yapılması istendi. Bu tatlının yapılışına dair detayları, Danilo şef püf noktaları ile birlikte tek tek anlattı. Peki, Danilo Zanna şefin tiramisu tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte, Danilo Zanna şefin tadına doyamayacağınız MasterChef Al Beni Yukarı Tiramisu tarifi...
DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI AL BENİ YUKARI TİRAMİSU MALZEMELERİ
KEDİ DİLİ İÇİN:
125 Gr yumurta sarısı
90 Gr seker
190 gr yumurta beyazı
95 gr seker
150 gr un
65 gr patates nişastası
KREMASI İÇİN:
400 Mascarpone
150 gr krema
60 gr seker
SABOYON SOSU İÇİN:
4 Yumurta sarısı
45 gr seker
KAHVESİ İÇİN:
2 Şat espresso
15 gr seker
YARDIMCI ÜRÜN:
100 ml süt
DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI AL BENİ YUKARI TİRAMİSU YAPILIŞI
125 gr yumurta sarısı ve 90 gr şekeri birlikte çırp. 190 gr yumurta beyazı ve 95 gr şekeri çırp. 150 gr un ve 65 gr patates nişastasını karıştır. Hepsini birleştir, karışımı yavaş yap, ürün sönmesin. 400 gr mascarpone ve 150 gr krema ve 50 gr şekeri birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana kadar 4 yumurta sarısı ve 45 gr şekeri eriyene kadar çırp ardından bermari üsülü pişir, sonrasında soğut. Devamında içine mascarpone karışımının 1/3 ini ilave et kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarla (yoğunluğunu süt ile açabilirsiniz).
2 Şat espresso içinde 15 şekeri erit. 6 cm lik çember ile kedi dilini kes Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlayım üzerine (Al Beni Yukarı )etiketini yapıştır. Kedi dilini kahvede ıslatıp yuvarlak yaptığın jelatin içine yerleştir üzerine kremasını sıkma torbası ile sık bu işlemi 3 kere tekrar et, Üzerine sabayon sosu karışımını 2.5 cm olacak şekilde doldur. Üzerine makas top çay süzgeci yardımı ile kakao ele ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldır.