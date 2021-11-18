Tatlı tariflerinize İtalyan dokunuşu! MasterChef Danilo Zanna tiramisu tarifi

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye’de oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Danilo şefin imza tabağı olan Al Beni Yukarı yapılması istendi. Bu tatlının yapılışına dair detayları, Danilo şef püf noktaları ile birlikte tek tek anlattı. Peki, Danilo Zanna şefin tiramisu tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte, Danilo Zanna şefin tadına doyamayacağınız MasterChef Al Beni Yukarı Tiramisu tarifi...

DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI AL BENİ YUKARI TİRAMİSU MALZEMELERİ

KEDİ DİLİ İÇİN:

125 Gr yumurta sarısı

90 Gr seker

190 gr yumurta beyazı

95 gr seker

150 gr un

65 gr patates nişastası

KREMASI İÇİN:

400 Mascarpone

150 gr krema

60 gr seker

SABOYON SOSU İÇİN:

4 Yumurta sarısı

45 gr seker

KAHVESİ İÇİN:

2 Şat espresso

15 gr seker

YARDIMCI ÜRÜN:

100 ml süt

DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI AL BENİ YUKARI TİRAMİSU YAPILIŞI

125 gr yumurta sarısı ve 90 gr şekeri birlikte çırp. 190 gr yumurta beyazı ve 95 gr şekeri çırp. 150 gr un ve 65 gr patates nişastasını karıştır. Hepsini birleştir, karışımı yavaş yap, ürün sönmesin. 400 gr mascarpone ve 150 gr krema ve 50 gr şekeri birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana kadar 4 yumurta sarısı ve 45 gr şekeri eriyene kadar çırp ardından bermari üsülü pişir, sonrasında soğut. Devamında içine mascarpone karışımının 1/3 ini ilave et kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarla (yoğunluğunu süt ile açabilirsiniz).

2 Şat espresso içinde 15 şekeri erit. 6 cm lik çember ile kedi dilini kes Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlayım üzerine (Al Beni Yukarı )etiketini yapıştır. Kedi dilini kahvede ıslatıp yuvarlak yaptığın jelatin içine yerleştir üzerine kremasını sıkma torbası ile sık bu işlemi 3 kere tekrar et, Üzerine sabayon sosu karışımını 2.5 cm olacak şekilde doldur. Üzerine makas top çay süzgeci yardımı ile kakao ele ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldır.