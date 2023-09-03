Tatlı Yiyip Şişkinlik Hissi Yaşamamak Mümkün Mü? Tatlının İçerisine Bunu Koyarsanız Eğer Şişkinlik Hissetmeyeceksiniz.

Her insanın hayalidir sınırsız tatlı yemek ama şişkinlik hissi almamak. Tatlı, vücudun hormonal dengesini bozduğundan dolayı şişkinlik ve kilo artışına olanak tanıyabilmektedir. Eğer sizler de tatlı seven biriyseniz o zaman aşağıdaki maddelere dikkat etmelisiniz.

Doğal Tatlandırıcılar Sizlerin En Büyük Yardımcısı

Yediğiniz tatlı içerisinde kullanacağınız doğal tatlandırıcılar aslında sizlerin en büyük dostu. Çünkü doğal olan tatlandırıcılar hormonal dengeyi bozmaz.

Gluteni Tatlıdan Çıkartın

Gluten, aslında pek çok insanın duyarlı olduğu bir maddedir. Ancak bunu pek kimse fark etmez. Tatlı içerisinde glüten koymazsanız eğer o zaman farkında olmasanız dahi bunun etkisini hemen görürsünüz.

Tatlı Alışkanlığını değiştirin

Tatlı demek sadece pasta demek değil. Tatlıyı aynı zamanda kurabiyeden veya pestil, meyve gibi ürünlerden de alabilirsiniz. Bu nedenle tatlıya bakış açınızı değiştirmelisiniz.

Tatlıda Yağa Hayır!

Tatlının yapılışında yağ olmazsa olmazdır. Ama yağsız da pek çok tatlı ürünü var. Pestik, meyve gibi ürünlerde yağ bulamazsınız. Bu da sizin yağ tüketiminizi azaltır ve şişkinlik hissine nokta koyar.