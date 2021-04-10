Sivas'ta Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si ağır 5 yaralıKırşehir CHP’ il yöneticilerine Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldıİngiliz halkı, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip için toplandıABD çok tartışılan Yüksek Mahkemesi’nin yapısının değişmesi için komisyon kuruluyorAnkara’da inşaat çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi geçiren 15 bina boşaltıldıKumarbazlar korona virüse inat kaçak kumar oynamaya devam ediyorNisan ayında Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyorDiyarbakır'da, Bunalıma giren genç, 10’uncu kattan atlayarak intihar ettiTatvan’daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi okullar karantinaya alındıKorona hastalığı ile uğraşırken yangında hayatlarını kaybettiler
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tatvan’daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi okullar karantinaya alındı

Tatvan’daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi okullar karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu Lisesi ve Sarıkum köyü ilk ve orta okulunda pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle öğrenci ve öğretmenler karantinaya alındı.

Tatvan’daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi okullar karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi.

Olayla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum köyü ilk ve orta okulunda pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında 12.04.2021 saat 07:00'dan, 22.04.2021 saat 07:00'a (10 gün) karantinaya alınması, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum köyü İlk ve Orta okullarına giriş ve çıkışların yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye görevlileri ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine,Karantina süresi boyunca eğitimin aksamaması için uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine; Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT