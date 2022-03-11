Tavus ne demek, TDK'ya göre Tavus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tavus ne demek? Tavus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tavus kelimesi. Peki tavus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tavus nedir, tavus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAVUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tavus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tavus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tavus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tavus kuşu



TAVUS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tavus kuşu, tavuskuyruğu, tavus tüyü, tavus yeşili

