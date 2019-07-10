Tayfun Talipoğlu kimdir? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen bir çok kişi internette arama yapıyor. Peki Tayfun Talipoğlu kimdir? Tayfun Talipoğlu neden öldü? Detaylar haberimizde.

TAYFUN TALİPOĞLU KİMDİR?

Tayfun Talipoğlu, 1962 yılında Kars’ta doğdu. İlkokulu Malatya Şeker ve Eskişehir Yunus Emre İlkokullarında okudu. Ortaokulu Eskişehir’de, Liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1983 yılında mezun oldu.

Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamını önce Star 1, sonra ATV’de haber muhabiri olarak sürdürdü. Yine ATV ekranlarında Bam Teli programını hazırlayıp sunarak izleyenleriyle buluştu.

NTV’de İşte Anadolu ve Buradan Bakınca adlı programları sundu. Sırasıyla Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet, Sabah ve Yurt gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Çoluk Çocuk Dergisi’nde yazıları yayınlandı. Bam Teli programını 1999-2008 tarihleri arasında NTV’de hazırlayıp sundu. Haziran 2008 Temmuz 2010 tarihleri arasında Bam Teli programını TRT-1 ekranlarında hazırlayıp sunmayı sürdürdü. Aynı dönemde TRT-1′de ‘Nasılsınız?’ isimli bir tartışma programı sundu.2011 Genel Seçimleri öncesi Mart-Haziran döneminde TV8 ekranlarında ‘SEÇİM KERVANI’ adlı canlı programı hazırlayıp sundu.Tayfun Talipoğlu ve Yol Hikayesi Bam Teli 2011 ile 2013 yılları arasında TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluştu.

Tayfun Talipoğlu, 2015 yılında, 25. ve 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Aydın ilinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milletvekili Adayı olmuştur.

TAYFUN TALİPOĞLU'NUN ESERLERİ

“Benim Yolum”, ” Ne Çoktular, Ne Kadar Çocuktular”, “Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi”, “Çoluk Çocuk Yazıları” , Aydın İleri ile birlikte yazdıkları “Eşekle Gelen Aydınlık” adında yayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır. Ayrıca “Seyyah” ve “Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi” adlı şiir albümleri ve Uğur Dikmen’le beraber hazırladıkları “Bam Teli Yol Müzikleri” adlı şiir ve enstrümantal müziklerden oluşan bir albümü vardır.

TAYFUN TALİPOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Tayfun Talipolu, 21 Mart 2017 tarihinde İzmir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Talipoğlu'nun cenaze törenine, Tayfun Talipoğlu'nun babası Yalçın Talipoğlu, oğlu Candaş Talipoğlu ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ile Levent Gök, bazı AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri, eski bakanlardan Hikmet Çetin, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile meslektaşları ve vatandaşlar katılmıştı...