Taylan'da büyük ilerleme! Koronavirüs ilacında yeni gelişme

Bangok'daki bir hastanede koranavirüs hastalığında ilerleme kaydeden doktorlar HIV ve gripte kullanılan ilaçları karıştırıp hastalara enjekte etmeye başladı. Sonuç ise olumlu oldu.

VUHAN'DAN GELEN HASTADA İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Durumunda 10 günde iyileşme görülenler arasında Vuhan'dan gelen 70 yaşındaki Çinli bir kadının da bulunduğu aktarıldı. Tedavide, antiHIV ilaçları "lopinavir" ve "ritonavir" ile grip ilacı "oseltamivir"nın karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

SONUÇLAR 48 SAAT SONRA POZİTİFTEN NEGATİFE DÖNDÜ

Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi. Söz konusu yöntemin, yeni tip koronaviste uygulanacak kesin bir tedavi yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü." dedi.

YARIN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK

Tayland Sağlık Bakanlığıyla yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor. Tayland'da 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor. Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip koronavirüs tedavisi için HIV ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.