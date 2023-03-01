Taylor Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taylor Allen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taylor Allen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taylor Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taylor Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Allen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylor Allen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylor Allen 16 Haziran 2000 tarihinde Walsall şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Taylor Ellis Allen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylor Allen Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Taylor Allen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taylor Allen'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taylor Allen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taylor Allen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2019 yılında Nuneaton

1 Temmuz 2019 yılında Forest Green

30 Ekim 2019 yılında Hereford

6 Ocak 2020 yılında Forest Green

1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

Taylor Allen kimdir

Taylor Allen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylor Allen şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Taylor Allen nereli

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