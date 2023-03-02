Taylor Curran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Curran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Curran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taylor Curran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taylor Curran 5 Temmuz 2000 tarihinde Redbridge şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taylor Curran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taylor Curran, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taylor Curran'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taylor Curran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taylor Curran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Kasım 2018 yılında Braintree
23 Ocak 2019 yılında Southend U18
24 Ocak 2019 yılında Swindon Town
9 Temmuz 2021 yılında Maidstone
10 Ocak 2022 yılında Haringey
10 Şubat 2022 yılında Maidstone
11 Mart 2022 yılında Welling Utd.
31 Mayıs 2022 yılında Maidstone
1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.
Taylor Curran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taylor Curran şuan Welling United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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