Taylor Maloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Maloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Maloney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taylor Maloney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taylor Maloney 21 Ocak 1999 tarihinde Gravesend şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taylor Maloney Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Taylor Maloney, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taylor Maloney'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taylor Maloney Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/taymaloneyy
http://www.instagram.com/taymaloneyy/
Taylor Maloney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taylor Maloney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Charlton U21
12 Mart 2019 yılında Concord Rangers
6 Nisan 2019 yılında Charlton U21
1 Ağustos 2019 yılında Newport County
3 Ocak 2020 yılında Charlton U21
14 Şubat 2020 yılında Concord Rangers
31 Mayıs 2020 yılında Charlton U21
5 Ekim 2020 yılında Bromley
4 Eylül 2021 yılında Lewes
1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.
Taylor Maloney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taylor Maloney şuan Welling United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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