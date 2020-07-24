Taylor Swift sürprizini açıkladı: 'Folklore' !

Taylor Swift’in gece yarısı açıkladığı sürpriziyle hayranlarını sevindirdi. Sekizinci stüdyo albümü olacak yeni çalışması “Folklore” yi takipçilerine duyurdu.

Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak albümünü duyuran Swift şöyle yazdı: “Süpriz. Bu gece tam geceyarısı 8. albümüm olan Folklore’u yayınlayacağım. Tamamı yeni şarkılardan oluşan bu albüme tüm heveslerimi, düşlerimi, korkularımı ve düşüncelerimi boca ettim.”

Bu albümü 2020 için yaptığı ve daha önce çıkarmayı planladığını ancak pandemi yüzünden planlarının istediği gibi gitmediğini belirten Swift , yeni şarkıları tam bir yalnızlık ortamında yazdığını ve albümde Bon Iver, Wiliam Bowery, Jack Antonoff ve National grubundan Aaron Dessner ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Albümde yer alan 16 parçanın 11’inde Dessner’in imzası varken , Bon Iver da bazı parçalarda ortak yazar olarak yer aldı ve vokal yaptı. Antonoff’tan “müzikal ailemin bir parçası” olarak bahseden Swfit hangi parçalarda emeği olduğunu ise açıklamadı. Albümdeki ki parçada da ortak yazar olarak Bowery’nin imzası bulunuyor.

ŞARKI LİSTESİ

1. “The 1”

2. “Cardigan”

3. “The Last Great American Dynasty”

4. “Exile” (feat. Bon Iver)

5. “My Tears Ricochet”

6. “Mirrorball”

7. “Seven”

8. “August”

9. “This Is Me Trying”

10. “Illicit Affairs”

11. “Invisible String”

12. “Mad Woman”

13. “Epiphany”

14. “Betty”

15. “Peace”

16. “Hoax”

Bonus parça: “The Lakes”