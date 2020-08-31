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  3. Tayvan'da 3 yaşındaki çocuk uçurtmaya takıldı! Metrelerce yükseldi!

Tayvan'da 3 yaşındaki çocuk uçurtmaya takıldı! Metrelerce yükseldi!

Tayvan'da gerçekleşen 2020 Uçurtma Festivali'nde korkunç ve bir o kadar da ilginç anlar kameralara yansıdı. 3 yaşındaki bir çocuk uçurtmanın kuyruğunda asılı kaldı ve dakikalarca havada savruldu.

Tayvan'da 3 yaşındaki çocuk uçurtmaya takıldı! Metrelerce yükseldi!

Tayvan'ın Hsinchu kentindeki Nanliao Limanı'nda hafta sonu başlayan 2020 Uluslararası Uçurtma Festivali'nin ilk gününde ilginç anlar yaşandı. 

Aniden metrelerce havaya çıkan Lin soyadlı kız çocuğu, daha sonra çevredekilerin yardımıyla yere çakılmadan kurtarıldı

.Çevrede bulunanların alkışları arasında kurtarılan küçük çocuğun boynunda ve yüzünde hafif sıyrıklar oluşurken daha sonra hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından festival kaldığı yerden devam etti. 
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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