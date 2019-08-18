TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Ne dedikleri çok önemli değil

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu konusu ile ilgili olarak, "Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır." dedi.

Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz."