Tüm partilerin ortak kararı ile koronavirüs, sağlıkçılar için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi TBMM sağlık komisyonu tarafından kabul edildi.

Koronavirüsün sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi tüm partilerin ortak kararı ile ile kabul edilerek TBMM sağlık komisyonundan geçti.

HEKİMLER BAKICI BULAMIYOR

Meclis komisyonunun COVID-19 sürecini değerlendirdiği toplantıya virüs tedavisi gördüğü için videokonferansla katılan, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, “Ülkemizde sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını düzeltemiyoruz. Doktor arkadaşlarım çocuklarını kimseye bırakamadıklarını söylüyorlar. Acilen eşlerinin idari izinli sayılmasını gündeme getirebiliriz” dedi.

ORTAK TEKLİF ARAYIŞI

MHP, CHP ve HDP’li üyeler, COVID-19’un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmasına yönelik yasa tekliflerine AK Parti’den destek istedi. Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, “Meslek hastalığı ya da iş kazası sayılması konusunda en azından buradaki arkadaşların hepsi hemfikir. Ama gruplar ve ilgili bakanlıklarla görüşmek gerekecek, üstünde duracağız” dedi. Milletvekilleri ise şu görüşleri belirttiler:

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: “Bir sağlık çalışanı aktif çalışıyorsa ve COVID oluşmuşsa bunu meslek hastalığı kabul etmemiz gerekir.'' dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap: ''Bunu siyasi olarak kullanmayalım. Gelin meslektaşlarımız için bunu yapalım. Bakın brusella var veteriner için, bunları meslek hastalığı kapsamına aldıralım.'' ifadelerine yer verdi.