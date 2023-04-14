TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir, muhafaza etmeye de değerdir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir, muhafaza etmeye de değerdir." dedi.

Şentop, Batı Trakya ziyareti kapsamında İskeçe'ye bağlı Koyunköy’de iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Şentop, soydaşlarla oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Sizlere vatan topraklarından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Bugün ramazan ayının 23. günü, yani aslında başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayın sonuna yaklaştık. Ayrıca bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nin de gizlendiği günler içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Şentop, Türkiye'de yaşanan depremlerden dolayı bu yıl ramazanı burukluk ve hüzün içinde geçirdiklerini dile getirdi.

"DERİN ACI HALEN YÜREKLERİMİZİ SIZLATIYOR"

Yapılan her iftar ve sahurda depremzedeleri hatırladıklarını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye’mizde yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımız için hissettiğimiz derin acı halen yüreklerimizi sızlatıyor. Ben esasen ramazan ayında birkaç kez deprem bölgesine gittim, hatta ilk iftarımı da depremzede vatandaşlarımızla Hatay’da yaptım. Onların inancını, onların dirayetini yakından gördüm. Ancak şunu söylemeden geçemem, tüm depremzede vatandaşlarımız rahat içinde huzur ve selametle iskan edileceği kalıcı bir konuta ulaşmadan içimizdeki burukluk gitmeyecek, rahata eremeyeceğiz. İşte bunu gerçekleştirmek için de durmadan çalışacağız inşallah."

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Şentop, Batı Trakyalı soydaşların ve Yunanistan hükümetinin sergilediği samimi destek ve yardımların önemini vurgulayarak, yardımlarından dolayı özellikle soydaşlara teşekkür etti.

"ZOR GÜNÜMÜZDE UZATILAN BU YARDIM ELİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin tüm Yunan halkına da teşekkür ettiğini aktaran Şentop, "Zor günümüzde uzatılan bu yardım elini unutmayacağız. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir, muhafaza etmeye de değerdir. Biz de Yunanistan'da 28 Şubat gecesi meydana gelen ve 60’a yakın insanın ölümüne neden olan feci tren kazasının ardından, Yunan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduk. Bu vesileyle bir kez daha taziyelerimi iletiyorum." diye konuştu.

Şentop, son aylarda Yunanistan ile adeta bir dayanışma diplomasisi sergilendiğini, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikat ve faaliyetleri karşılıklı olarak iptal ettiklerini anlattı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ ZATEN UZUN SÜREDİR YAPIYOR"

Yunanistan ile ilişkileri mevcut atmosferde olduğu gibi bundan sonra da olumlu gündem temelinde, samimi ve yapıcı bir diyalogla ilerletmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile ilişkilerimizdeki mevcut gidişatın, aramızda bir dostluk köprüsü olarak gördüğümüz azınlıklara olumlu şekilde yansımasını bekliyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni zaten uzun süredir yapıyoruz. Türkiye’deki Rum-Ortodoks azınlığın durumunu iyileştirmek için son yıllarda önemli adımlar attık. Bu yapıcı adımlarımızın sizler için, Batı Trakya Türk Azınlığına mensup kıymetli kardeşlerimiz için de karşılık bulmasını beklememiz doğaldır. Yunanistan halkı ve hükümeti, son aylarda Türk halkına ne denli yakın durabileceğini en güzel ve en içten şekilde ortaya koymuştur. Bu samimi dostluk tezahürünün, siz soydaşlarımızın haklarının ilerletilmesine de tez zamanda olumlu etki etmesini umuyoruz. Türk Azınlığı olarak etnik kimliğinizin ifadesinde hür olabilmenizi, dini vecibelerinizi yerine getirirken Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaraşır düzeyde özgür olabilmenizi, eğitim alanında on yıllardır yaşadığınız sorunların artık çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz."

Batı Trakyalı soydaşların hak ve hukuku, özgürlükleri, mahrumiyet ve sıkıntılarını yakından takip ettiklerine işaret eden Şentop, her zaman Batı Trakya davasının takipçisi olacaklarını bildirdi.

Şentop, Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden sorunlara rağmen olumlu bir ilişki tesis edilebileceğinin kanıtlandığının altını çizerek, mevcut sorunların uluslararası hukuk temelinde yapıcı bir diyalog yoluyla çözülmesini arzu ettiklerine vurgu yaptı.

TÜRKİYE DAİMA ARKANIZDADIR

Batı Trakyalı Türk soydaşların Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en önemli boyutunu oluşturduğuna dikkati çeken Şentop, "Türkiye’nin daima arkanızda duracağı bilinciyle, müreffeh bir geleceğe emin ve mağrur adımlarla yürümenizi temenni ediyoruz." dedi.

Şentop, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara da değinerek, "İsrail’in, Aksa’da huzur içinde ibadet etmekten başka amacı olmayan, bu mübarek ayı ihya etmeye çalışan Müslüman kardeşlerimize yönelik saldırıları esasen tüm Müslümanları hedef almaktadır. Maalesef uluslararası toplum yıllardır süregelen İsrail’in Filistin’de uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırılarını görmezden gelmektedir. İsrail de bunu bir yeşil ışık, bir izin olarak görmekte, ihlallerinin dozunu günden güne arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun İsrail’in Filistin’de uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırılarını görmezden geldiğini vurgulayan Şentop, Türkiye olarak Filistin’in yanında olduklarını, İsrail’in provokatif, meseleyi çözümsüzlüğe mahkum etmeyi amaçlayan tavrını kınadıklarını belirtti.

Şentop, gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda konuyu gündeme getirmeye devam ettiklerini kaydederek, Mescid-i Aksa’nın statüsü ve kutsiyetinin ihlal edilmemesini beklediklerini söyledi.

Şentop'a ziyaretlerinde, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal eşlik etti.