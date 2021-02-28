TBMM Başkanı Şentop'tan '28 Şubat' mesajı: Darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat darbesinin 24 yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Şentop darbenin, milleti ve onun iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

"28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır." değerlendirmesinde bulunan Şentop, şu ifadelerini kullandı;

''MİLLİ İRADE KARŞITLIĞI, 2002 SEÇİMLERİYLE AĞIR BİR YENİLGİYE UĞRAMIŞTIR''

"Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasbetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir.

Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan milli irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır.

''FAİLLERİ LANETLE ANIYORUM''

28 Şubat darbesi, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biridir.

24. yıl dönümünde, 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum."