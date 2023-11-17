TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan karar çıktı! İsveç’in NATO üyeliği ertelendi!

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol de dahil olmak üzere 8 adet anlaşmayı görüşmek üzere toplandı.

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TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan karar çıktı! İsveç’in NATO üyeliği ertelendi!

İsveç'in NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmeleri ertelendi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol de dahil olmak üzere 8 adet anlaşmayı görüşmek üzere toplandı.

İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol görüşmeleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin komisyonun ertelenmesine ilişkin önerge verdiler.

Oylaması yapılan önerge kabul edildi ve komisyon toplantısı ertelendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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