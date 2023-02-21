TBMM, Genel Kurulu'nun toplanacağı tarih belli oldu! EYT ve deprem konusu gündeme gelecek

Deprem felaketi nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına ara veren TBMM'nin çalışmalarına ne zaman başlayacağı belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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TBMM, Genel Kurulu'nun toplanacağı tarih belli oldu! EYT ve deprem konusu gündeme gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş Olsun Türkiyem" açıklamasında bulunmuştu.

TBMM, Genel Kurulu'nun toplanacağı tarih belli oldu! EYT ve deprem konusu gündeme gelecek

Bu açıklama sonrası TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, Genel Kurul'da "Bütün milletvekili arkadaşlarımız hem Maraş ve Elbistan’da oluşan iki büyük deprem, sonrasında dün yine Hatay’da oluşan iki deprem, artçılardan dolayı vatandaşlarımızla bir arada olmak, orada depremzedelere yardımcı olmak için bölgede olduklarından, bir mutabakat çerçevesinde Divan teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz" dedi.

TARİH BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre TBMM Genel Kurulu, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde de yasama faaliyetlerini görüşmeyecek. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat Salı günü toplanacak.

TBMM, Genel Kurulu'nun toplanacağı tarih belli oldu! EYT ve deprem konusu gündeme gelecek

AK PARTİ GÜNDEM İÇİN TOPLANDI

Diğer yandan, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, genel kurul gündemine gelecek konular gözden geçirildi.

Genel kurulda yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak.

Genel Kurul’un bir diğer gündem maddesinin ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.

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