TBMM'de eski vekilden Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı! Mustafa Sarıgül bakın ne yaptı!

Eski Anavatan Partisi Milletvekili Turan Tüysüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk saldırı girişiminde bulundu. Saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Sarıgül, Tüysüz'den şikayetçi olmayacağını ifade etti.

YAYINLAMA
Google News
TBMM'de eski vekilden Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı! Mustafa Sarıgül bakın ne yaptı!

Meclis'te, eski Anavatan Partisi Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu. CHP Grup toplantısından sonra Meclis kulisinde yaşanan olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

'Tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil'

Yaşananları anlatan Sarıgül, "CHP Grup toplantısı çıkışında, ismini daha sonra öğrendiğim eski bir milletvekili, hiç bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de 'Tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil' diyerek oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti." dedi.

"VEKİLLİK YAPAN BİRİNİN NEREDE NE KONUŞUCAĞINI BİLMEMESİNİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

Sarıgül, "Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermenin yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapan bir arkadaşın, nerde ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum. Umarım yüce parlamentonun çatısı altında böyle bir tartışma bir daha olmaz." diye konuştu.

TBMM'de eski vekilden Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı! Mustafa Sarıgül bakın ne yaptı!

Şikayetçi olmayacak

Sarıgül, bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım." yanıtını verdi. Sarıgül, Turan Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti.

Alacak-verecek meselesi mi?

Öte yandan Turan Tüysüz ise gazetecilerin, "Alacak-verecek meselesi miydi? Size borcu mu vardı?" sorusuna, "Aynen öyle" karşılığını verdi. Tüysüz, "Maddi bir borç muydu?" sorusuna ise "Hem maddi hem manevi" cevabını verdi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandı
MHP Ankara İl Başkanlığında değişiklik, Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan atandı
Ümit Özdağ'dan yeni 'gizli protokol' açıklaması! "Hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in ..."
Ümit Özdağ'dan yeni 'gizli protokol' açıklaması! "Hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in ..."
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na çok ağır sözler: "Senin yüzünden Bakırköy sokaklarına çıkamıyorum"
Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na çok ağır sözler: "Senin yüzünden Bakırköy sokaklarına çıkamıyorum"
Son Haberler
Erkekler 4 dakikada bir yer değiştiriyordu! Sosyal medyayı karıştıran "Hızlı Flört" kafesi mühürlendi
Erkekler 4 dakikada bir yer değiştiriyordu! Sosyal medyayı karıştıran "Hızlı Flört" kafesi mühürlendi
Türkiye’den savaş meydanında oyun değiştirici ürün! 'En aktif savunma sanayi altyapısına sahip bir ülkeyiz'
Türkiye’den savaş meydanında oyun değiştirici ürün! 'En aktif savunma sanayi altyapısına sahip bir ülkeyiz'
Barbie' çılgınlığına ateş püskürdü! İnsanlık kudurdu dedi! Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli sert konuştu!
Barbie' çılgınlığına ateş püskürdü! İnsanlık kudurdu dedi! Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli sert konuştu!
Ametist Taşı Faydaları Nelerdir? İşte Ametist Taşı Özellikleri
Ametist Taşı Faydaları Nelerdir? İşte Ametist Taşı Özellikleri
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
İYİ Parti yerel seçim kararını verdi! CHP ile kriz kapıda! Fedakarlık sırası CHP'de
İYİ Parti yerel seçim kararını verdi! CHP ile kriz kapıda! Fedakarlık sırası CHP'de
Çok Okunanlar
Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!
Ülke Geneli 25 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar bizi bekliyor!
Çinli elektrikli otomobil markası SUV Voyah Free Türkiye'de! İşte fiyatı
Çinli elektrikli otomobil markası SUV Voyah Free Türkiye'de! İşte fiyatı
Adana'da bir deprem daha meydana geldi! Adana sallanıyor!
Adana'da bir deprem daha meydana geldi! Adana sallanıyor!
Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!
Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!
Gizli toplantı skandalı sonrası CHP'de ilk yüzleşme! 'Zoom' ekibi tam kadro katılıyor!
Gizli toplantı skandalı sonrası CHP'de ilk yüzleşme! 'Zoom' ekibi tam kadro katılıyor!
Muhalefette ortalık yangın yeri, gizli protokol tartışması: İyi ki seçimi kazanamadık
Muhalefette ortalık yangın yeri, gizli protokol tartışması: İyi ki seçimi kazanamadık
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi