TBMM'de eski vekilden Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı! Mustafa Sarıgül bakın ne yaptı!

Meclis'te, eski Anavatan Partisi Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu. CHP Grup toplantısından sonra Meclis kulisinde yaşanan olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

'Tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil'

Yaşananları anlatan Sarıgül, "CHP Grup toplantısı çıkışında, ismini daha sonra öğrendiğim eski bir milletvekili, hiç bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de 'Tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil' diyerek oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti." dedi.

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"VEKİLLİK YAPAN BİRİNİN NEREDE NE KONUŞUCAĞINI BİLMEMESİNİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

Sarıgül, "Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermenin yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapan bir arkadaşın, nerde ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum. Umarım yüce parlamentonun çatısı altında böyle bir tartışma bir daha olmaz." diye konuştu.

Şikayetçi olmayacak

Sarıgül, bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım." yanıtını verdi. Sarıgül, Turan Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti.

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Alacak-verecek meselesi mi?

Öte yandan Turan Tüysüz ise gazetecilerin, "Alacak-verecek meselesi miydi? Size borcu mu vardı?" sorusuna, "Aynen öyle" karşılığını verdi. Tüysüz, "Maddi bir borç muydu?" sorusuna ise "Hem maddi hem manevi" cevabını verdi