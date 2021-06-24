TBMM'de tatil yok! Süre uzatıldı: 1 Temmuz'dan sonra da...

TBMM, normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girecekti. Ancak 24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararına göre TBMM, çalışmalarına 1 Temmuz'dan sonra da devam edecek.

Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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