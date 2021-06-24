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TBMM'de tatil yok! Süre uzatıldı: 1 Temmuz'dan sonra da...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresi uzatıldı.

TBMM'de tatil yok! Süre uzatıldı: 1 Temmuz'dan sonra da...

TBMM, normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girecekti. Ancak 24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararına göre TBMM, çalışmalarına 1 Temmuz'dan sonra da devam edecek.

Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE RESMİ GAZETE KARARLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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