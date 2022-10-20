TBMM'de Türk Tabipleri Birliği gerginliği! MHP'li Levent Bülbül, HDP'li Beştaş ile tartıştı

TBMM Genel Kurulu'nun gündem kışı konuşmalarında MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş arasında Türk Tabipleri Birliği konusunda tartışma yaşandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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TBMM'de Türk Tabipleri Birliği gerginliği! MHP'li Levent Bülbül, HDP'li Beştaş ile tartıştı

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalarda partilerin grup başkanvekilleri söz aldı. Konuşmalara MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş arasındaki diyalog damga vurdu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı yalanını gündeme getirdi. Levent Bülbül, TSK'nın iftirayla hedef alındığını, terör örgütü PKK'nın propagandasının alenen icra edildiğini söyledi.

"BU YALANI ÜSTELENENLER PKK'YA CAN SUYU VERMEYE ÇALIŞANLARDIR"

Bülbül, herkesin Türk ordusunun kimyasal silah kullanmadığını çok iyi bildiğini, envanterinde de kimyasal nitelikte bir silah bulunmadığını belirtti. Sözlerine devam eden Bülbül, "Bu yalan ve iftira misyonunu üstlenenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) özellikle Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde MİT'le ortak yürütülen faaliyetlerinden nefes alamaz duruma gelen PKK'ya can suyu vermeye çalışanlardır." dedi.

TBMM'de Türk Tabipleri Birliği gerginliği! MHP'li Levent Bülbül, HDP'li Beştaş ile tartıştı

"TTB, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ VE DEVLETİMİZİ SUÇLAMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütüne yakınlığıyla bilinen kanalda kimyasal silah kullanıldığına yönelik açıklama yaptığını anımsatan Bülbül, Türk Tabipleri Birliğinin terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapar duruma geldiğini söyledi. Bülbül, "Bu yapı, yine kimyasal silah iftirasında da ön alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve devletimizi suçlamaya çalışmaktadır. Bunları 'Türk hekimi' olarak nitelendirmemiz mümkün değildir çünkü Türk hekimi ihaneti himaye etmez." diye konuştu.

BEŞTAŞ, FİNCANCI'YI SAVUNDU

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da son günlerde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın hedef alındığını ileri sürdü.

Beştaş, Fincan'nın olaya ilişkin yaptığı yorumu savunarak, "İzlediğinden ve bulgulardan bilimsel bir yorum yapmış. Özellikle MHP'nin TTB'den ne istediğini anlamadım? Bırakalım, hekimler bilimsel olarak işlerini yapsınlar. Envanterinizde yok ama acaba bu iddialara dair ne soruşturması var, soruşturma başlamış mı? Bunu soruyoruz. Şebnem Korur Fincancı'yı hedef göstererek, dünden beri linç ederek TTB'nin kapatılmasını istemeye varan bu tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz." diye konuştu

Beştaş'ın MHP'yi eleştiren sözlerine kayıtsız kalmayan Bülbül şu ifadeleri kullandı: "Tabipler Birliği, Türk milletini ve Türk devletini hedef aldığı için biz Türk devletini ve Türk milletini hedef alanlara karşı bir tavır geliştiriyoruz; bizim duruşumuz ve tavrımız bundan ibarettir. Bu hadisede de meselenin bu kadar masumane bir şekilde ifade edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz."

TARTIŞMA YAŞANDI

Beştaş'ın TBB Başkanı'nın ve yönetiminin seçimle geldiğini aktarması üzerine Beştaş ile Bülbül arasında TBB Başkanı ve yönetiminin seçilme yüzdesiyle ilgili kısa süreli tartışma yaşandı.

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