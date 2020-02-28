TBMM'den İdlib tepkisi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde TSK'ya ait konvoya düzenlenen hain saldırıya ilişkin, 4 parti grubu ortak deklarasyon yayımladı.

Açıklamada, "33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

TBMM'de bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grupları alçak ve menfur saldırıyı şiddet ve nefretle kınadı.

"Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam."

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. TBMM olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksel idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."