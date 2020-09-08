TBMM'den üzen haber! Bir personel Kovid-19'dan öldü

Koronavirüs salgınında vakaların yüksek olduğu kurumlardan olan TBMM'de üzücü bir gelişme yaşandı. TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, İnsan Kaynakları biriminde bulunan görevli memurun Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

TBMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meclis İnsan kaynakları biriminde görevli memur arkadaşımız İ. S., Cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitmiş, ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat etmekteyken, dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılmış, ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybetmiştir. Ailesinde Covid-19 pozitif olan bireylerin bulunduğu arkadaşımız da idari izinli olarak evinde bulunmaktaydı."

TBMM'DE KAÇ VAKA VAR?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ağustos ayında yaptığı açıklamada,"“Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'teki toplam vaka sayısı 44. AK Parti grup başkanvekili Akbaşoğlu ise solunum cihazından ayrıldı, yakında aramızda olacak." demişti.

Öte yandan TBMM'de pandemi sürecinin başından bu yana 50 civarında personelde Covid-19 tespit edildiği belirtildi.