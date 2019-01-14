TBT nedir? TBT açılımı nedir? Nasıl kullanılır?

Instagram'ın hayatımıza girmesiyle birlikte karşımıza çıkan TBT çılgınlığı herkes tarafından merak konusu oldu. Peki TBT ne demektir? TBT'nin açılımı nedir? TBT nasıl kullanılır ve neden kullanılır? TBT hangi günlerde yapılır? Nasıl fotoğraflar paylaşılır? Sadece Instagram'da mı yapılır? İşte TBT hakkında her şey...

TBT NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

Öyle ki, TBT etiketi adı altında Instagram'da 500 milyona yakın fotoğraf veya video bulunuyor. Açılımı Throwback Thursday olan TBT etiketini kullanıcılar, geçmiş zamana ait bir fotoğraf paylaşmak istediklerinde kullanıyor. Kelime anlamı olarak "Perşembeye Doğru" gibi bir anlamı çıkan TBT, bir deyim olarak anılıyor. Deyim olarak adlandırıldığında ise "Ne günlerdi" gibi bir anlam ortaya koyuyor.

TBT NASIL VE NE ZAMAN KULLANILIR?

#TBT olayı sadece Instagram uygulamasına has olan bir olay değil, #TBT etiketini dilediğiniz bütün platformlarda kullanabilirsiniz. TBT’nin anlamı, geçmişe ait olan fotoğraf – önceden çekilen bir fotoğraf anlamını taşımaktadır. Instagram’da TBT sistemini kullanmak için sadece paylaşacağınız herhangi bir gönderinin açıklama kısmına #tbt etiketini eklemeniz yeterli olacaktır. Lakin bu işlem etiketleme olayına girdiğinden dolayı keşfet bölümünde çıkmasına neden olacaktır. Ayrıca TBT’nin açılımını merak ediyorsanız İngilizcesi Throw Back Thursday olarak belirlenmiştir yani kısacası, her perşembe TBT’nin günü olduğundan dolayı çok sevdiğiniz veya özlemini çekmiş olduğunuz herhangi bir eski bir anınıza ait fotoğrafı paylaşma anlamını taşımaktadır. TBT sistemini genellikle herkes perşembe günü kullanır.

TBT HANGİ GÜNLERDE YAPILIR?

TBT, anlam olarak Thworback Thursday anlamına geldiği için genellikle perşembe günleri geçmişe dönük fotoğraflar yüklenirken tercih edilir. Bununla birlikte perşembe günü dışında herhangi bir günde geçmişinizden bir fotoğraf paylaşmak isterseniz #TBT veya #ThrowbackThursday etiketi yerine sadece #ThrowBack etiketini kullanabilirsiniz.

TBT İLK NE ZAMAN KULLANILDI?

2012'de ilk kez popüler bir dergi hesabından paylaşılan bu etiket, zamanla dergiden daha popüler oldu. Pek çok kullanıcı ve ünlü isim tarafından vazgeçilmez bir etiket haline geldi. Şuan ise bu etiket paylaşılan fotoğrafın bugüne değil de daha önceki bir zamana ait olduğunu belirtmek için kullanılıyor. Eğer bu etiketi ilk gördüğünüzde derin bir anlam aradıysanız maalesef ki yanıldınız.

FLASH FRİDAY NEDİR?

Instagram veya Twitter kullanıyorsanız, #throwbackthursday ve #tbt hashtag'lerine ek olarak #flashbackfriday'i de görmüş olabilirsiniz. Daha nadir rastlanan bu hashtag'in kullanım amacı tahmin ettiğiniz gibi, #tbt paylaşımlarını tek güne sığdıramayanların cuma gününe taşmış olmaları. Tbt'den tek farkı cuma günleri yapılmaları olan bu paylaşımlar, #ff veya #FlashbackFriday hashtag'leriyle paylaşıyorlar.

#FlashbackFriday ve #ff'nin Throwback Thursday kadar başarılı olduğunu söylemek zor. Instagram'ın rakamlarına göre şimdiye kadar yalnızca 10 milyon paylaşım gören #FlashbackFriday yerine #tbt'yi kullanmanız, sosyal ağlarda daha çok kişiye ulaşmanızı sağlayabilir.