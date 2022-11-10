TC İle Gözlük Hakkı Sorgulama Nasıl Yapılır? Gözlük Hakkı Kaç Yılda Bir Veriliyor?

Göz rahatsızlığı nedeniyle muayene olan ve hekimin gözlük takmasını tavsiye etiği vatandaşlara devlet destek olmaktadır. Söz konusu destekten faydalanıp faydalanmadığını öğrenmek isteyenler bu konuda ne yapmaları gerektiğini araştırmaktadır. Bu kapsamda en çok araştırılan T.C. ile gözlük hakkı sorgulama nasıl yapılır? Gözlük hakkı kaç yılda bir veriliyor? sorularının cevapları haberimizde...

TC İLE GÖZLÜK HAKKI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

T.C. kimlik numarası ile gözlük hakkınızın olup olmadığını iki yöntem ile öğrenebilirsiniz. İlk yöntem e- Devlet üzerinden sorgulama yapmaktır. Bunun için T.C. ve şifreniz ile e-Devlet girdikten sonra arama sorgusuna Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama yazın ve tıklayınız. Karşınıza açılan ekranda gözlük hakkı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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GÖZLÜK HAKKI SORGULAMA

Diğer yandan SMS yoluyla sorgulama vardır. Bunun için CERCEVE yazın bir boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı yazın, tekrar bir boşluk bırakıp kimliğinizde yazan Aile Sıra NO'yu yazıp 5502 ye mesaj gönderin.

CAM yazıp boşluk bırakın TC kimlik No yazıp tekrar boşluk bırakın Aile Sıra NO yazıp 5502 ye gönderin.

GÖZLÜK HAKKI KAÇ YILDA BİR VERİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir kişiye tanınan gözlük hakkı üç yılda 1 kezdir. Devletin verdiği gözlük hakkını kullanan vatandaşlar ancak 3 sene sonra yeni bir hak elde edebilir.

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GÖZLÜK HAKKI ALMA, SORGULAMA 2022

Gözlük hakkınız olup olmadığını e- Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Öte yandan SMS yoluyla sorgulama yapmak için CERCEVE yazın bir boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı yazın, tekrar bir boşluk bırakıp kimliğinizde yazan Aile Sıra NO'yu yazıp 5502 ye mesaj gönderin.

CAM yazıp boşluk bırakın TC kimlik No yazıp tekrar boşluk bırakın Aile Sıra NO yazıp 5502 ye gönderin.

Gözlük hakkı sorgulamak için tıklayınız.

SGK GÖZLÜK HAKKI KAÇ LİRA, TL 2022 ?

SGK'nın gözlük hakkı uzak çerçeveler için 2022 yılında 37.80 TL, yakın çerçeveler için de 37.80 TL, gözlüklü camlar için cam numarasına göre 6-20 TL arasında bir ücret ödenir.

GÖZLÜKLER KAÇ YILDA BİR DEĞİŞİYOR?

SGK tarafından verilen hakka göre gözlükler 3 yılda bir değişmektedir. Kişi kendi inisiyatifiyle gözlük modelini değiştirebilir.