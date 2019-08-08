TC Merkez Bankası'nda genel müdürler görevden alındı

Merkez Bankası başkanının değiştirilmesinin ardından genel müdürler de görevden alındı. Araştırma, Piyasalar, Bankacılık, Strateji, Kurumsal Risk, Kurumsal Dönüşüm, Bilişim Genel Müdürleri değişti.

İşte Görevden alınan genel müdürler:

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Dr. Pınar Özlü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter, Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Gül Sayın, Kurumsal Dönüşüm Koordinatörü Zafer Orhan, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürü Mustafa Begün, Operasyon Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürü Mehmet Sercan Arslan ve Çetinkaya’dan önce göreve getirilen Baş Ekonomist Doç. Dr. Ali Hakan Kara.

ÇEKİRDEKTEN YETİŞEN GENEL MÜDÜRLER GÖREVDEN ALINDI

DW Türkçe’ye açıklama yapan ekonomist Uğur Gürses, “Bu atamalar bir önceki dönemin atamaları olarak değerlendirilemez, bu atamalar köklü Merkez Bankacılığını kazımak anlamına geliyor. Ali Çufadar ve Orhan Kandar, bankaya 1988’de girmiş, çekirdekten yetişme Merkez Bankacıdır” diye konuştu.

Gürses, görevden almalarla ilgili olarak ayrıca, “MB’nin kurumsal bağımsızlığı zaten kalmamıştı, ikincisi bankanın Ankara’dan İstanbul’a taşınma projesi var. Krizdeyken at değiştirmek misali bunu dere geçerken at değiştirmek gibi görüyorum. Hiç akıl karı değil. Burada merkez bankacılığı kazınıyor” ifadelerini kullandı.