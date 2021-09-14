TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş kimdir? Nereli, kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Abdülkerim Murat Atik'in istifasının ardından yerine, Metin Akbaş atandı. "TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? " sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar..
Son dakika haberlerine göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan Resmi Gazete'de yer alan kararname ile 10 gün önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik istifa etti. Atik'in yerine ise Metin Akbaş getirildi. Peki, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
TCDD GENEL MÜDÜRÜ METİN AKBAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Metin Akbaş 1969 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Eskişehir Demiryolu Meslek Lisesi'nde tamamlayan Akbaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
KARİYER HAYATI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
1 yıl 10 ay
Genel Müdür Yardımcısı
Ara 2019 - Halen1 yıl 10 ay
TCDD Yönetim Kurulu Üyesi
May 2020 - Halen1 yıl 5 ay
ISKI Grafik
Genel Müdür Yardımcısı
ISKI
Ağu 2016 - Ağu 20193 yıl 1 ay
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1 yıl 6 ay
Genel Müdür V.
May 2016 - Ağu 20164 ay
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü(AYGM)
Genel Müdür Yardımcısı
Mar 2015 - May 20161 yıl 3 ay
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü(AYGM)-
Kentiçi Raylı ve Demiryolu Sistem Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
27 yıl 9 ay
1. Bölge Müdürü
Eyl 2014 - Mar 20157 ay
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne illerindeki Demiryollarının Tren işletmeciliği ve yatırımlarından sorumlu Bölge Müdürü
1.Bölge Müdür Yardımcısı
Mar 2010 - Eyl 20144 yıl 7 ay
İstanbul Banliyö Servis Müdürü
Mar 2004 - Mar 20106 yıl 1 ay
Kurucu Müdür
Elektrik Mühendisi
Ağu 1992 - Mar 200411 yıl 8 ay
Trakya Telekomünikasyon Bölge Mühendisi
Memur
Kas 1988 - Ağu 19923 yıl 10 ay
Sirkeci Haberleşme Şefliği
Memur
Tem 1987 - Kas 19881 yıl 5 ay
Diyarbakır Haberleşme Şefliği