Tchoanfine Pade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tchoanfine Pade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tchoanfine Pade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tchoanfine Pade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tchoanfine Pade 8 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tchoanfine Pade Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Tchoanfine Pade'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tchoanfine Pade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tchoanfine Pade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Kanemi Warriors
Tchoanfine Pade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tchoanfine Pade şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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