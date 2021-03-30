TCMB'de büyük değişiklik: Merkez Bankası Yardımcılığına Mustafa Duman getirildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından bu kez de başkan yardımcısının görevine son verilerek yerine Mustafa Duman getirildi.

MERKEZ BANKASI'NDA KÖKLÜ DEĞİŞİMLER

Buna göre, Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir?

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atanırken yine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, 20 Mart'ta yayımlanan Resmi Gazete'de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verilmiş, ondan boşalan koltuğa ise Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Murat Çetinkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden görevden alındı?

BİR GÖREVDEN ALMA DA DHMİ'DE

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Karakan da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla görevden alındı.

Karakan'ın görevden alınmasıyla boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı.

Makine ve Kimya Endüstirisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Durmuş Ali Keskinkılıç atandı.