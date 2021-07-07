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TDK Sözlük çöktü mü, açılmıyor? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

Türk Dil Kurumu TDK'nın resmi sitesi olan sozluk.gov.tr adresine erişim problemi yaşanıyor. Sitenin kullanıcıya yanıt vermemesi üzerine TDK sözlüğün neden açılmadığı merak edilmeye, araştırılmaya başladı. Peki, TDK Sözlük çöktü mü, açılmıyor? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

TDK Sözlük çöktü mü, açılmıyor? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesi olan TDK sözlük sayfasına bugün itibarıyla kullanıcılar erişim sağlayamadı. Bu sebeple vatandaşlar aramalarında " TDK Sözlük çöktü mü, açılmıyor? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor? " gibi sorulara cevap aramaya başladı. Haberimizin devamında detayları öğrenebilirsiniz.

TDK Sözlük çöktü mü, açılmıyor? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

TDK SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesi olan https://sozluk.gov.tr/ sitesine halihazırda giriş yapılamıyor. Sorunun başladığı ilk anlarda siteye giriş yapılmaya çalışıldığında sayfa yüklenmiyor ve kullanıcı hata uyarısı ile karşılanıyordu. Saat ilerledikçe siteye erişim sağlandı, fakat aratılacak kelimelere yanıt verilmiyor. Kısaca sorun hala devam ediyor. Olayın gidişatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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