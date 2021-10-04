Teali ne demek, TDK'ya göre Teali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teali ne demek? Teali TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teali kelimesi. Peki teali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teali nedir, teali kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Teali kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Teali kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEALİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teali kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teali kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teali kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükselme, yücelme

