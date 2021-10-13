Teamül ne demek, TDK'ya göre Teamül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teamül ne demek? Teamül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teamül kelimesi. Peki teamül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teamül nedir, teamül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEAMÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teamül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teamül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teamül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yerde öteden beri olagelen davranış

- Tepkime

- İş, davranış



TEAMÜL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ekseriya gelen ecnebiler ve Hristiyanlar teamül olarak ayrı bir yerde ve hürmeten ayakta durup ayini seyrederlerdi.



TEAMÜL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- teamül hukuku

