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Tebarüz ne demek, TDK'ya göre Tebarüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tebarüz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tebarüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tebarüz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tebarüz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tebarüz ne demek, TDK'ya göre Tebarüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebarüz ne demek? Tebarüz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebarüz kelimesi. Peki tebarüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebarüz nedir, tebarüz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEBARÜZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebarüz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tebarüz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebarüz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirme, görünme

TEBARÜZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tebarüz etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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