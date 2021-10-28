Tebarüz ne demek, TDK'ya göre Tebarüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebarüz ne demek? Tebarüz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebarüz kelimesi. Peki tebarüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebarüz nedir, tebarüz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBARÜZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebarüz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebarüz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebarüz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirme, görünme



TEBARÜZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tebarüz etmek

