Tebdilimekân ne demek, TDK'ya göre Tebdilimekân kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebdilimekân ne demek? Tebdilimekân TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebdilimekân kelimesi. Peki tebdilimekân ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebdilimekân nedir, tebdilimekân kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBDİLİMEKÂN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebdilimekân kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebdilimekân kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebdilimekân kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer değiştirme



TEBDİLİMEKÂN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tebdilimekânda ferahlık vardır

