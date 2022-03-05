Tebeddül ne demek, TDK'ya göre Tebeddül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebeddül ne demek? Tebeddül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebeddül kelimesi. Peki tebeddül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebeddül nedir, tebeddül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBEDDÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebeddül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebeddül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebeddül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir durumdan başka bir duruma geçme, değişme



TEBEDDÜL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onu deli ve meraklı bilen komşular, bu tebeddüle şaşıyorlardı.

