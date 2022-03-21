Tebelleş ne demek, TDK'ya göre Tebelleş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebelleş ne demek? Tebelleş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebelleş kelimesi. Peki tebelleş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebelleş nedir, tebelleş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBELLEŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebelleş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tebelleş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İstenmediği hâlde, birinden veya bir yerden ayrılmayan, gitmeyen, musallat olan



TEBELLEŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tebelleş etmek

- tebelleş olmak

