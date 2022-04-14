Teber ne demek, TDK'ya göre Teber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teber ne demek? Teber TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teber kelimesi. Peki teber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teber nedir, teber kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teber kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teber kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre teber kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balta

- Bazı dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve hafif balta

- Meşin kesmek için kullanılan araç

