Teberrüz ne demek, TDK'ya göre Teberrüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teberrüz ne demek? Teberrüz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teberrüz kelimesi. Peki teberrüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teberrüz nedir, teberrüz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Teberrüz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Teberrüz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEBERRÜZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teberrüz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teberrüz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teberrüz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meydana çıkma, görünme



TEBERRÜZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teberrüz ettirmek

