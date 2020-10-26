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  3. Tebrik için gönderilen çiçekler yerine tablet kampanyasına destek istedi

Tebrik için gönderilen çiçekler yerine tablet kampanyasına destek istedi

Geçtiğimiz günlerde göreve yeni gelen AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tebrik için gönderilen çiçeklerin yerine belediyenin tablet kampanyasına destek olmalarını istemişti.

Tebrik için gönderilen çiçekler yerine tablet kampanyasına destek istedi

Geçtiğimiz günlerde göreve yeni gelen AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiçek yerine belediyenin tablet kampanyasına destek istemişti. Çağrısına yanıt Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu'dan geldi.

Aksu, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İlçe Başkanı Temel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çiçek yerine tablet hediye ederek kampanyaya destek verdi.

İlçe Başkanı Temel, "Önceki günlerde çiçekleriniz çiçek olan çocuklarımıza umut olsun" diyerek çiçek yerine Belediye Başkanımız Fatih Üçok'un başlattığı tablet kampanyasına destek istemiştik. Bugün de Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bizlere tablet hediye ederek eğitime destek oldular.

Tebrik için gönderilen çiçekler yerine tablet kampanyasına destek istedi

Turgut Aksu, "Pandemi süreci iş dünyasında olduğu gibi eğitim alanında da birçok olumsuzluğa neden oldu. Yaşanan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun eğitimin aksamaması gerekiyor. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası sosyal yaşama destek noktasında her zaman üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Başkanımıza çiçek yerine tablet hediye ettik. Bu anlamlı davranışından dolayı kendisini ve ekibini tebrik ediyoruz" dedi.



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