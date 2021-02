Tecavüz fantezileri ortaya çıkmıştı! Armie Hammer'ın eski eşi Chambers ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hammer'ın gönderdiğinin iddia edilen sapkınca fantezilerinin yer aldığı mesajların ortaya çıkmasıyla oyuncu, çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu Hammer'ın attığı öne sürülen mesajlar oyuncunun tecavüz ve yamyamlık fantezileri olduğu yönünde yorumlanıyordu. Mesajlar House of Effie isimli bir sosyal medya hesabından basına sızdırıldı. Ortaya çıkan mesajlarda Hammer'ın bir kadına "ayak parmaklarını" kesmekten bahsettiği söylenmişti.

Independent Türkçe'nin We Got This Covered'da yer alan habere göre oyuncunun eski eşi Chambers, ilk defa sessizliğini bozarak yamyamlık açıklamalarına son noktayı koydu.

Chambers açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Haftalardır yaşananlarla uğraşmaya çalışıyorum. Şoke olmuş durumdayım, üzgünüm ve harap oldum. Üzüntü bir yana, dinliyorum ve bu hassas konularda dinlemeye ve kendimi eğitmeye devam edeceğim.

Bilmediklerimin farkında değildim. Herhangi bir saldırı veya taciz mağdurunu destekliyorum ve bu acıyı yaşayan herkesi iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu yardımı aramaya çağırıyorum. Şu anda konuya dair daha fazla yorum yapmayacağım. Bu inanılmaz zor zamanda odağımda çocuklarım, işim ve iyileşme olmaya devam edecek. Chambers ayrıca kendisine verilen destekten ötürü teşekkür de etti."